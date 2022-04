Nous la forêt – ou comment se planter, 7 avril 2022, .

Du jeudi 02 juin 2022 au samedi 04 juin 2022 :

jeudi, vendredi, samedi

de 20h00 à 21h00

Plein tarif: 13€ Tarif réduit: 10€

Autour d’un arbre, deux hommes, surveillés par un musicien, attendent qu’une pomme se décide à tomber. Deux gamins joueurs, deux presque jumeaux espiègles qui grandissent ensemble en vert et contre sens. Dans la forêt, ils cherchent où s’enraciner. Ils se confrontent, se percutent et s’élèvent, s’envoient des pommes à pleine balle et se soutiennent entre vieilles branches.

avec : Baptiste Bouissou, Lucas Bouissou, accroclown, Alexis Barbier, batterie

Avec un équilibre malicieux, entre acrobaties, jongle et clowneries, Lucas et Baptiste Bouissou forment un duo fraternel pour un spectacle charnel et gravitationnel. Au rythme d’une énigmatique batterie, ils déploient leur imaginaire incongru et revendiquent le droit de plonger vers le haut pour mieux chuter dans la vie.

