NORSACCE NOUMATROUFF Mulhouse, vendredi 12 avril 2024.

Rappeur français d’origine sénégalaise, Norsacce fait ses armes dans le rap depuis 2008, en solo d’abord, puis aux côtés des membres du collectif 667 dont il fait partie intégrante depuis la création du groupe avec Freeze Corleone en 2011. Lyriciste confirmé, Norsacce se distingue par un univers sombre, un flow tranchant et des textes aiguisés, mixant des sonorités trap, drill et cloud. Porté par la reconnaissance d’un public et d’une presse unanime, l’artiste sort son premier album « Propaganda » fin 2022, incluant des collaborations Sofiane, Enima ou encore Alpha Wann. Après avoir rempli une première date à la Cigale en mars 2023, Norsacce part en propagande dans toute la France et prépare de nouveaux projets.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-04-12 à 20:00

Réservez votre billet ici

NOUMATROUFF rue ALAIN BASHUNG 68200 Mulhouse 68