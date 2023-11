Session Ennéagramme Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion, 31 mai 2024, Vion.

Session Ennéagramme 31 mai – 2 juin 2024 Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Sur inscription

Du vendredi 31 mai (20h30) au dimanche 2 juin (15h30), au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne

Comprendre sa différence et la différence de l’autre pour mieux aimer.

Ce stage fait un lien entre ces 3 centres d’intelligences et les 9 visions du monde ou neufs styles de personnalité. Il vous permettra de continuer à affiner votre capacité à comprendre votre différence et comprendre celles des autres pour mieux aimer.

Chaque personnalité de l’ennéagramme est liée à une vision spécifique du monde, et chaque vision a ses propres habitudes et ses propres comportements.

Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant prendre du temps pour lui, de prendre le temps de discerner sur lui et sur son rapport à l’autre. La motivation et l’envie de faire un bout de chemin avec soi-même et vers l’autre pour mieux aimer.

Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.academie-ecologie-integrale.org/event/enneagramme-3/?start=1717187400&end=1717342200 »}] Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-31T20:30:00+02:00 – 2024-05-31T23:59:00+02:00

2024-06-02T00:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:30:00+02:00

personnalité psychologie