Permaculture, l'essentiel chez soi Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion

Vion Permaculture, l’essentiel chez soi Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Vion, 20 avril 2024, Vion. Permaculture, l’essentiel chez soi 20 et 21 avril 2024 Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire Sur inscription Du samedi 20 avril (9h) au dimanche 21 avril (18h), au sanctuaire de Notre-Dame du Chêne Mettre en place une production écologique et vivrière chez soi. Faire son potager sur sol vivant.

Alternant entre exposés et exercices pratiques, le stage permet d’approcher la réalité du potager à partir du développement de celui des « Jardins de Notre-Dame ». Comment fonctionne le sol et comment créer puis entretenir sa fertilité ?

Comment mettre à profit les saisons et quoi faire saison après saison pour une meilleure productivité ?

Quelles complémentarités/associations sont bénéfiques pour le potager ?

Comment concevoir le potager au sein d’un agrosystème plus large pour une meilleure autonomie, tout en remplissant des fonctions écologiques à plus large échelle ? Intervenant : Jérémie Ancelet Notre-Dame-du-Chêne – Sanctuaire 2 rue des Bleuets 72300 Vion Vion 72300 Sarthe Pays de la Loire 02 43 95 48 01 http://notredameduchene.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.academie-ecologie-integrale.org/event/souverainete-alimentaire-et-permaculture/?start=1713603600&end=1713722400 »}] Sanctuaire Marial Notre-Dame-du-Chêne 15mn de la gare TGV de Sablé-sur-Sarthe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-20T09:00:00+02:00 – 2024-04-20T23:59:00+02:00

Détails Catégories d'Évènement: Sarthe, Vion

