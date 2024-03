Notre besoin de nuit sortie CPIE Lescun, samedi 31 août 2024.

Notre besoin de nuit sortie CPIE Lescun Pyrénées-Atlantiques

SORTIE SUR 2 JOURS ET 1 NUIT

Personne n’aime mal dormir, la biodiversité n’apprécie pas plus d’être dérangée au crépuscule. On a tous besoin des cycles du jour et de la nuit. Pollutions sonores et lumineuses nous perturbent. Lors d’une balade du soir, des spécialistes décodent ces phénomènes autour des enjeux de la nuit.

Accessible à partir de 10 ans.

Avec F. Ferret / FRÊNE ! / F.Devienne / Refuge de l’Abérouat 15 15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-31 15:00:00

fin : 2024-09-01 10:00:00

Lescun 64490 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cpiebearn@cpiebearn.fr

