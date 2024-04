Notes gourmandes A la rencontre de Brahms Rouen, mercredi 17 avril 2024.

Notes gourmandes A la rencontre de Brahms Rouen Seine-Maritime

Cordes vibrantes cherchent âme slave. Autour de Brahms, violons, alto et violoncelle célèbrent la mélancolie et la vitalité.

Si vous cherchez une parenthèse de velours, vous êtes au bon endroit ! Avec sa Sonate pour deux violons, Prokofiev nous emmène dans des rythmes suaves, aussi audacieux que caressants. Ce sont les mélodies tziganes, mélancoliques et pourtant pleines d’espoir, qui traversent la Sonate pour violon et violoncelle de Kodály et que l’on retrouve dans la création de la jeune compositrice Stanojevic. Brahms, enfin, nous emmène dans son premier quatuor à cordes d’une vivacité et d’un lyrisme enveloppant.

Des rendez-vous à partager avec les musiciens de l’Orchestre de l’Opéra dans le foyer du Théâtre des Arts autour d’une boisson offerte.

Violons Téona Kharadzé, Tristan Benveniste

Alto Cédric Rousseau

Violoncelle Jacques Perez

Concert de l’Orchestre, En Famille

Âge À partir de 5 ans

Sergeï Prokofiev Sonate pour 2 violons, 1er mouvement

Zorica Stanojevic Srbijanski rock pour violon et alto

Zoltan Kodaly Sonate pour violon et violoncelle, 1er mouvement

Johannes Brahms Quatuor à cordes

Durée 00h45

Foyer public du Théâtre des Arts

Séances 14h30 et 17h

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:30:00

fin : 2024-04-17

30 Rue Bourg l’Abbé

Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie billetterie@operaderouen.fr

L’événement Notes gourmandes A la rencontre de Brahms Rouen a été mis à jour le 2024-04-05 par ROUEN NORMANDIE TOURISME & CONGRES