Vide grenier et marché d’art et artisanat Nohant-Vic, dimanche 26 mai 2024.

Vide grenier et marché d’art et artisanat Nohant-Vic Indre

Début : 2024-05-26 06:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Vide grenier, marché d’art et d’artisanat dans le bourg de Vic

Vide grenier (route des sablières), marché d’art et d’artisanat (à la salle des fêtes). Pas de réservation. Inscription sur place.

route des Sablières

Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire



