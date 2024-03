Nohant Festival Chopin Nohant-Vic, samedi 8 juin 2024.

Cet été, les plus grands artistes vous donnent rendez-vous au cœur du Domaine de George Sand (Centre des monuments nationaux) pour la 58ème édition du Nohant Festival Chopin.

Grand rendez-vous musical et littéraire au cœur du Berry, la 58e édition du Nohant Festival Chopin se déroulera du 8 juin au 24 juillet 2024 au Domaine de George Sand (Centre des monuments nationaux) autour de Chopin et de ses contemporains.

Vous aussi, venez vous plonger dans l’atmosphère unique du Nohant Festival Chopin, un rendez-vous incontournable de la vie artistique depuis 1966. Programmation complète sur le site web. 2020 20 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-07-24

Bergerie auditorium Frédéric Chopin Fondation Pleyel

Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire reservation.nohant@hotmail.com

