Noël au château ! Château-parc de Meung sur Loire Meung-sur-loire, samedi 30 novembre 2024.

Noël au château ! Plongez au coeur de Noël au château de Meung-sur-Loire ! 30 novembre – 31 décembre Château-parc de Meung sur Loire Voir http://chateau-de-meung.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-11-30T13:00:00+01:00 – 2024-11-30T17:00:00+01:00

Fin : 2024-12-31T13:00:00+01:00 – 2024-12-31T17:00:00+01:00

En décembre, l’esprit de Noël envahit le Château de Meung-sur-Loire qui se pare de ses plus beaux décors. Retrouvez les plus belles ambiances de Noël à travers les différentes salles du château.

Plus de 20 pièces décorées, de nombreuses animations, des spectacles pour les enfants… et le Père Noël sera également au rendez-vous !

Les activités en intérieur :

La Fabrique de Bonbons : les enfants fabriquent des personnages en bonbons (à partir de 3 ans)

Le château fort gonflable : pour sauter partout ! (dans l’Orangerie du château – à partir de 3 ans)

Le conte de Noël à 14h15, 15h, 15h45 et 16h30 (20mn)

Le maquillage fluo : avec la lumière noire c’est magique ! Et dans la salle noire, tu pourras écrire ton nom sur le mur !

Château-parc de Meung sur Loire 16 place du Martroi, Meung-sur-loire Meung-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 44 36 47 »}, {« type »: « link », « value »: « http://chateau-de-meung.com »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateau-de-meung.com »}]

FMACEN000V501XIK

© Philippe HIRSCH