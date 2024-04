Noël à Bénodet Bénodet, samedi 14 décembre 2024.

À l’approche des fêtes de fin d’année, la station 5 étoiles de Bénodet accueille le samedi 14 décembre Place Saint-Thomas, « les féeries de Noël » avec de nombreuses festivités et animations à venir partager et savourer en famille ou entre amis.

Un programme alléchant pour petits et grands à venir ! (Chorale d’enfants, concert, spectacle, Père Noël…) .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-14 14:30:00

fin : 2024-12-14 19:00:00

Place Saint-Thomas

Bénodet 29950 Finistère Bretagne

