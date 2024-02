« Nocturne Sullyloise #2 » Spectacle médiéval Sully-sur-Loire, vendredi 12 juillet 2024.

« Nocturne Sullyloise #2 » Spectacle médiéval Sully-sur-Loire Loiret

Vendredi

– par le château de Sully sur Loire par la compagnie Estocade

De cape et d’épée, vous avez rendez-vous avec le Moyen Âge …

Le château vous convie à une soirée inédite pour une plongée en plein cœur du Moyen Âge. Des saynètes théâtralisées où vous croiserez Guy et Georges de la Trémoïlle, Charles VII, Jeanne d’Arc et des compagnons d’armes pour des combats à l’épée. Une fois le rideau tombé, vous êtes invités à vous balader dans le château où des centaines de bougies illumineront chacune des pièces.

Plusieurs départs possibles 20h, 20h15, 20h30, 20h45, 21h et 21h15

Déroulé de la soirée saynètes théâtralisées de 40 minutes environ suivies d’une visite libre du château aux chandelles. Durée totale 1h15-1h30 environ.

Réservations obligatoires16 EUR.

Début : 2024-07-12 20:00:00

fin : 2024-07-12 22:00:00

Chemin de la Salle Verte

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire

