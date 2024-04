Nocturne / Musique : Palettes et platines Musée d’arts de Nantes Nantes, jeudi 23 mai 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-23 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Sur inscription préalable auprès de mikael.pengam@nantesmetropole.fr

Vous aimez la musique, vous aimez les arts, participez à la création d’une playlist du Musée d’arts de Nantes ! Palettes et platines c’est un temps d’échange et d’écoute musicale où vous venez partager votre titre préféré autour de la thématique proposée. CD, vinyle, numérique, tous les moyens seront bons pour écouter et partager votre trouvaille musicale. Vos propositions constituent une playlist qui est ensuite diffusée en ligne par le musée. Tous les genres musicaux sont les bienvenus. Pour cette 2e session, après la playlist Orients en 2023, rendez-vous au Café du musée autour de la thématique : Vous avez dit bizarre ? Entre surréalisme et étrangeté Et pour mieux dénicher vos pépites musicales, n’hésitez pas, en amont, à visiter les salles surréalistes ou à vous inspirer de toutes les œuvres du musée que vous jugez étranges.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/playlist-orients