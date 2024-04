Nocturne / Danse : « Frictions » Musée d’arts de Nantes Nantes, jeudi 11 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-11 19:15 – 19:45

Gratuit : oui Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre d’Archipel, avec le soutien du FFQCD (Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée) et de Nantes Métropole.En partenariat avec le Théâtre Francine Vasse – Les Laboratoires Vivants « Frictions » est une performance déambulatoire in situ qui convoque les matériaux chorégraphiques de la gigue, danse traditionnelle québécoise de pas héritée du folklore écossais et irlandais. Les deux chorégraphes montréalais proposent ici une gigue contemporaine déconstruite, mais surtout émouvante et touchante par les relations qu’elle nous présente, d’abord entre les interprètes, puis entre les interprètes et les spectateurs et ici au musée avec les œuvres. Le public est plongé au cœur d’une œuvre où le rythme, le jeu, le plaisir et la rigueur se font sentir. Présentée dans les salles du musée, elle dialoguera avec les couleurs, les gestes, les rythmes et compositions des œuvres. Chorégraphes : Philippe Meunier et Ian Yaworski en collaboration avec les interprètes (en alternance) : Jonathan C.-Rousseau, David Campbell, Sébastien Chalumeau, Philippe Meunier, Olivier Rousseau, Liane Thériault, Antoine Turmine et Ian Yaworski – Compositeur : Antoine Berthiaume – Directrice des répétitions : Jessica Serli – Conceptrice des costumes : Cloé Alain-Gendreau.

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html