Nocturne / Concert dégustation : Wine Nat White Heat Musée d’arts de Nantes Nantes, jeudi 6 juin 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-06-06 19:15 – 21:00

Gratuit : oui Détails de la programmation et modalités de réservation à venir.

Le musée, le festival Wine Nat White Heat et le Café du musée s’associent à nouveau pour vous offrir une soirée riche en saveurs. Musique, verre de vin et papilles en éveil, l’événement s’annonce plein de promesses !

Musée d’arts de Nantes Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 17 45 00 https://museedartsdenantes.nantesmetropole.fr/home.html