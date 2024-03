Nocturne aquatique Baby Club Géant Troyes, vendredi 19 avril 2024.

Dans une ambiance conviviale et familiale, accordez-vous une pause aquatique et ludique ouverte aux grands comme aux petits.



Au programme musique, animations, …



(À noter Des photos et vidéos seront prises durant cet évènement. Ces images seront publiées sur la page Facebook, Instagram, la chaine YouTube et les sites internet de la Ville de Troyes, ainsi que sur les écrans du cinéma CGR pendant une durée de 1 an. Si vous ne souhaitez pas être pris en photo ou filmé, veuillez en informer la Direction. Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) vous pouvez exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, de limitation et d’effacement, en contactant la Déléguée à la Protection des Données par mail dpo@cdg10.fr) 1 1 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19 19:00:00

fin : 2024-04-19 21:00:00

Piscine des Chartreux

Troyes 10000 Aube Grand Est piscines@ville-troyes.fr

