Noce bretonne Brélès, jeudi 15 août 2024.

Noce bretonne Brélès Finistère

Ce 15 Août, Brélès vous propose un spectacle gratuit reproduisant une noce bretonne du début du siècle dernier. Dès le matin, des airs de bombardes et de binious vont emplir les rues du bourg pour dire haut et fort que c’est jour de fête à Brélès. Ensuite entourés de nombreux danseurs revêtus d’un costume d’époque et des invités à la noce, les musiciens vont conduire les mariés superbement installés dans un char à bancs vers le lieu du repas de noce. A ce moment là d’autres invités les auront rejoints pour déguster un succulent kig ha farz .

Une buvette et de la restauration seront également proposées sur place. L’après midi, un spectacle de danses bretonnes et un fest deiz vous sera proposé. De nombreux exposants vous feront profiter de leurs talents et vous montreront leurs passions.

Le soir, un repas vous sera proposé suivit d’un concert et par un feu d’artifice. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15 10:30:00

fin : 2024-08-15 00:00:00

Le bourg et Stade de la Franchise

Brélès 29810 Finistère Bretagne

L’événement Noce bretonne Brélès a été mis à jour le 2024-02-28 par OT IROISE BRETAGNE