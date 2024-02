NILS FRAHM LE CEPAC SILO Marseille, vendredi 31 mai 2024.

NILS FRAHMMusic For MarseillePianiste surdoué et producteur prolifique, Nils Frahm a déjà à son actif une longue discographie. Ses compositions mêlent musique classique et musique électronique et intègrent en live expérimentations, accidents et improvisations pour créer une expérience unique. Entouré de pédales d’effets, machines et claviers il déploie des paysages sonores sensibles et fascinants appelant au rêve ou à la transe.Nils Frahm a récemment publié ‘Music For Animals’ (2022) et vient d’annoncer un nouvel album de piano solo intitulé ‘Day’ prévu pour le 1er mars 2024.

Tarif : 33.50 – 44.00 euros.

Début : 2024-05-31 à 19:30

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13