NIKOLA LE FERRAILLEUR Nantes, jeudi 26 septembre 2024.

Brut et incisif, sensible et poétique. Il y a chez Nikola l’irrépressible intensité du garçon déraciné, qui va chercher dans la musique et dans un voyage initiatique, sa vérité. Son 1er album “MNE” (code à trois lettres de son pays d’origine, le Monténégro), aux trajectoires géographiques palpables et à l’introspection tumultueuse, porte la voix d’une génération qui cherche à comprendre son identité. L’émotion frontale de ses textes, la force de ce qu’il incarne sur scène, la créativité d’une musique faite de chanson française, de production moderne et de sueur des balkans nous essoufflent presque.

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-09-26 à 20:30

LE FERRAILLEUR QUAI DES ANTILLES 44200 Nantes 44