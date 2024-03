Nightingales in Berlin / Rencontre avec David Rothenberg Cinémas Le Méjan Actes Sud Arles, mardi 16 avril 2024.

Nightingales in Berlin / Rencontre avec David Rothenberg Rencontre avec David Rothenberg musicien, naturaliste et philosophe, animée par Stéphane Durand à l’issue de la projection Mardi 16 avril, 20h30 Cinémas Le Méjan Actes Sud 8€ tarif plein, 7€ tarif réduit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T20:30:00+02:00 – 2024-04-16T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-16T20:30:00+02:00 – 2024-04-16T23:00:00+02:00

Mardi 16 avril à 20h30: Rencontre avec David Rothenberg musicien, naturaliste et philosophe, animée par Stéphane Durand, biologiste, ornithologue et fondateur de la collection Mondes Sauvages (Actes Sud)

Synopsis :

Icône de la scène musicale expérimentale new-yorkaise, David Rothenberg est un pionnier de la musique interespèces : il joue avec les baleines, les insectes et les rossignols à la recherche du son parfait et du fameux “effet Sharawadji”, qui qualifie la beauté de l’irrégularité recherchée. Mais il est également naturaliste et philosophe. Le film de Ville Tanttu raconte le projet de ce musicien mené dans la ville de Berlin, de rassembler des musiciens venus du monde entier pour jouer avec les rossignols installés en nombre dans les parcs arborés. Tout ce que l’on joue à un rossignol l’encourage à chanter plus.

Réalisation: Ville Tanttu

Cinémas Le Méjan Actes Sud 23, place Nina Berberova, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 99 53 52 http://www.cinemas-actes-sud.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490995352 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cinemas-actes-sud.fr/ »}]

Rencontre Projection