Les courses nature de Niederbronn-les-Bains Niederbronn-les-Bains, 7 avril 2024, Niederbronn-les-Bains.

Niederbronn-les-Bains Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:00:00

fin : 2024-04-07

Épreuves de course nature/trail de 13km à 150km sur les chemins et sentiers du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Inscriptions sur www.lesvosgirunners.com..

Parmi les plus anciennes épreuves de trail en France, les Courses Nature de Niederbronn-les-Bains proposent plusieurs épreuves de trail de 13km à 150km dans le cadre enchanteur du Parc naturel régional des Vosges du Nord.

Découvrez toutes les courses sur le site internet. Inscriptions sur www.lesvosgirunners.com.

Niederbronn-les-Bains 67110 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-23 par Office de tourisme de l’Alsace Verte