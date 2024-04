Nicolas Perquin – Musique des plantes pour scolaires Parc de la Maison Anne & Gérard Philippe Cergy, vendredi 31 mai 2024.

Nicolas Perquin – Musique des plantes pour scolaires Venez vous relaxer durant une séance de yogasur fond musical « live » du potager. Musique préparée par Nicolas Perquin, spécialiste de la musique des plantes. Vendredi 31 mai, 14h00 Parc de la Maison Anne & Gérard Philippe pour scolaires

Venez vous relaxer durant une séance de yogasur fond musical « live » du potager. Musique préparée par Nicolas Perquin, spécialiste de la musique des plantes.

La séance sera dirigée par Annie Reichenbach, professeur de yoga diplômée en collaboration avec Nicolas Perquin. Les arbres et plantes du Parc ont étés sonorisés, une écoute de leur musique est possible en scannant le QR code apposé sur les arbres et végétaux.

Parc de la Maison Anne & Gérard Philippe 2 Chemin du Bac-de-Gency 95000 Cergy Cergy 95000 Bords d’Oise Val-d’Oise Île-de-France