Nicolas EVARISTE expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains, samedi 1 juin 2024.

Nicolas EVARISTE expose à la ferme Cara-Meuh ! Ferme Cara-Meuh ! Vains Manche

Vendredi

« Contres Vents et Marées » photographies.

Nicolas Evariste, artiste né en 1985 à Granville en Normandie, commence la photographie en 2006. Spécialisé dans le noir et blanc, il parcourt la région en quête d’esthétisme et de minimalisme.

A travers ses images, il ne cherche pas forcément à montrer les choses telles qu’elles sont, mais plutôt à partager une vision personnelle et artistique de ce qui nous entoure. La simplicité et la pureté de ses photographies nous plongent dans un univers parfois irréel et poétique.

Il présentera sa série Contre Vents et Marées , photographies de paysages allant du Mont-Saint-Michel à la Pointe d’Agon. Territoire entre terre et mer sculpté par les vents et les marées, parfois sombre, parfois lumineux…

Dates clés

Vendredi 31 mai de 16h à 18h30, vernissage.

Samedi 8 juin de 15h30 à 18h30, permanence.

Samedi 15 juin de 15h30 à 18h30, permanence.

Samedi 22 juin de 15h30 à 18h30, permanence.

Samedi 29 juin de 15h30 à 18h30, permanence.

Entrée gratuite 7j/7, de 9h à 19h en semaine de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h30 le week-end.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01

fin : 2024-06-30

Ferme Cara-Meuh ! 11 route de Saint Léonard

Vains 50300 Manche Normandie equipe@cara-meuh.com

L’événement Nicolas EVARISTE expose à la ferme Cara-Meuh ! Vains a été mis à jour le 2024-02-16 par OT MSM Normandie BIT Genêts