NICO WAYNE TOUSSAINT SOLO LA LUNA NEGRA Bayonne, samedi 4 mai 2024.

Nico Wayne Toussaint est un harmoniciste, chanteur et guitariste de blues français, musicien professionnel depuis 1998. Au cours de sa carrière musicale, il a vécu et travaillé plusieurs années aux Etats-Unis et en a rapporté une présence scénique et une énergie qui ne laissent personne indifférent. La première influence de Nico est l’harmoniciste James Cotton et le Chicago blues de Muddy Waters, puis il se met à la guitare pendant la pandémie, sort un album solo en 2022 et se produit aujourd’hui en tant qu’artiste solo.Il a récemment passé plusieurs semaines à Clarksdale pour se plonger dans le blues du Mississippi et a représenté Toulouse à l’International Blues Challenge de Memphis en janvier 2023. Il travaille actuellement à la production de son prochain album.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 20:30

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64