After All Springville Disaster and Amusement Parks
THEATRE LA CUISINE, 12 avril 2024, NICE.

Un spectacle à la date du 2024-04-12 à 20:00. Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Theâtre National De Nice présente ce spectacle Miet Warlop, artiste plasticienne belge ayant créé l'événement du Festival d'Avignon 2022 avec One Song, revisite son œuvre phare, Springville. Sur le plateau, une maison s'anime, comme un corps. Par ses ouvertures, elle avale les visiteurs et les recrache. Autour de la maison circulent d'étranges créatures, mi-humains, mi-objets. Ce serait tragique si ce n'était pas aussi drôle, tout est perpétuellement en mouvement, nous offrant un spectacle surréaliste et loufoque.

