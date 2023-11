F.Couperin / M.Marais – Concerts Royaux (Intégrale) EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN, 19 avril 2024, NICE.

F.Couperin / M.Marais – Concerts Royaux (Intégrale) EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN. Un spectacle à la date du 2024-04-19 à 20:30 (2024-04-19 au ). Tarif : 19.0 à 19.0 euros.

ENSEMBLE BAROQUE DE NICE (2020002368 – 2020003588) présente ce concert. François Couperin, maître du clavecin et organiste de la Chapelle royale composa en 1722 les Concerts royaux, destinés au divertissement de Louis XIV et de sa famille. Ils sont constitués de quatre suites aux caractères bien distincts et incorporant divers rythmes de danse : noble et majestueux (courante, sarabande), vif et enjoué (gavotte, musette), mélancolique pour le troisième (chaconne, sicilienne) et, enfin, passionné et dramatique pour le quatrième concert. Marin Marais, « Joueur de viole de la Chambre du Roy », entra à l’âge de 11 ans seulement comme enfant de choeur de la Chapelle royale. Sa Sonnerie de Sainte-Geneviève-du-Mont, imitant les cloches de cette église (depuis devenue le lycée Henri-IV), est l’une de ses pièces les plus célèbres, mettant en avant les possibilités expressives et l’agilité de la viole de gambe. L’Ensemble Baroque de Nice invite pour ce concert la flûtiste Zuzanna Dubiszewska, le hautboïste Christophe Mazeaud et le violiste André Lislevand pour un concert axé sur la musique des virtuoses de la cour de Louis XIV. Programme F. Couperin – Concerts royaux (Intégrale) M. Marais – Sonnerie de Sainte Geneviève-du-Mont Ensemble Baroque de Nice Gilbert Bezzina, Violon & Direction Christophe Mazeaud, Hautbois André Lislevand, Viole de gambe Zuzanna Dubiszewska, Traverso Vera Eliott, Clavecin Sergio Basilico, ThéorbeInformations pratiques : Placement numéroté Tramway : Opéra – Vieille VilleGRATUIT POUR LES MOINS DE 12 ANS Gilbert Bezzina Gilbert Bezzina

Votre billet est ici

EGLISE SAINT MARTIN SAINT AUGUSTIN NICE Place Saint Augustin Alpes-Maritimes

19.0

EUR19.0.

Votre billet est ici