NEW MODEL ARMY Le Forum – La Grande Salle Vaureal, mardi 5 novembre 2024.

Placement libre assis-debout. Place assise non garantie.New Model Army sera en concert au Forum le 5 novembre 2024, pour nous présenter leur nouvel album « Unbroken » déjà disponible !Formé en 1980, New Model Army compte parmi les groupes de Rock britannique les plus influents des années 90. Le groupe originaire de Bradford était influencé à ses débuts par le punk rock et la soul du Nord mais, à travers les années, le groupe n’a cessé de se dépasser et s’est imprégné de nouvelles influences Folk ou Metal, créant ainsi un son unique et inclassable.À travers sa longue carrière, New Model Army toujours mené par son charismatique frontman Justin Sullivan n’a jamais fait de choix simples ou sûrs, devenant l’un de ces groupes qui fuit la célébrité tout en poussant ses limites de créativité après chaque album à succès ; devenant ainsi un groupe qui continue à s’épanouir à travers les années dans leur genre singulier.Après la sortie de leur album Live intitulé Sinfonia en septembre 2023, New Model Army revient avec Unbroken, leur 16e album studio, sorti en janvier 2024. Décrit comme puissant et intense émotionnellement, New Model Armycontinue de pousser les limites de sa signature musicale tout en restant fidèle à son cœur.

Tarif : 25.30 – 25.30 euros.

Début : 2024-11-05 à 20:30

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95