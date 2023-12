Pierres en Lumières > Eglise de Néville-sur-Mer Néville Vicq-sur-Mer Catégories d’Évènement: Manche

Vicq-sur-Mer Pierres en Lumières > Eglise de Néville-sur-Mer Néville Vicq-sur-Mer, 17 mai 2024, Vicq-sur-Mer. Vicq-sur-Mer Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-05-17

fin : 2024-05-19 Vendredi 17 à 18h30 : visite commentée de l’église éclairée à l’intérieur.

Samedi 18 à 20h30 : concert avec l’atelier chant du foyer rural.

Dimanche 19 à14h30 : visite guidée de l’église à la batterie de Néville (mur de l’atlantique). 17 au 19 mai :éclairage de l’église et du clocher..

Néville Place de l’église

Vicq-sur-Mer 50330 Manche Normandie

