Michel Jonasz – Piano-Voix avec Jean-Yves d’Angelo CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE, 13 avril 2024, NEUVES MAISONS.

Michel Jonasz – Piano-Voix avec Jean-Yves d’Angelo CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE. Un spectacle à la date du 2024-04-13 à 20:30 (2023-11-07 au ). Tarif : 37.5 à 37.5 euros.

Produc-son (PLATESV-R-2021-005989 ET 006004) présente ce concert MICHEL JONASZ & JEAN-YVES D’ANGELO , une saison 4 en PIANO/VOIX ! Après le succès de plus de 300 concerts en piano-voix, le chanteur et son génial pianiste ont décidé de reprendre la route avec un nouveau tour de chant. Au programme : des extraits de l’album « La Méouge, le Rhône, la Durance » réalisé ensemble il y a quelques mois, mais aussi des pépites rarement jouées piochées dans le foisonnant catalogue de Michel Jonasz et, bien évidemment, les chansons incontournables qu’on écoute avec toujours autant de bonheur. N° de téléphone PMR : 03 89 46 83 90 Jean-Yves d’Angelo, Michel Jonasz

Votre billet est ici

CENTRE CULTUREL JEAN L’HOTE NEUVES MAISONS Place Ernest Poirson Meurthe-et-Moselle

37.5

EUR37.5.

Votre billet est ici