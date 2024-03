NETTOYONS NOTRE COMMUNE OPÉRATION ÉCO-CITOYENNE salle de la gare Dompaire, dimanche 14 avril 2024.

Dimanche

Rendez-vous devant la salle de la Gare pour faire de Dompaire un endroit sans déchets … (Avec en prime un p’tit verre de l’amitié pour les courageux)

(incivilités ce serait bien qu’un jour on n’ait plus besoin de faire ce genre d’opération, non ?)Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 09:30:00

fin : 2024-04-14

salle de la gare 131 rue de la Gare

Dompaire 88270 Vosges Grand Est mairie.dompaire@orange.fr

