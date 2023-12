Enquête à Nestier NESTIER Nestier Catégories d’Évènement: Hautes-Pyrénées

Début : 2024-01-05 15:30:00

fin : 2024-01-05 NOUVEAUTÉ à Nestier !

Résolvez des énigmes, dégustez des produits locaux,

et embarquez pour un voyage dans le temps… 14h00 – 15h30 :

Visite ludique, pour petits – à partir de 7 ans – et grands

à la découverte du patrimoine duvillage,

accompagnée par une équipe d’animateurs culturels. 16h30 :

Dégustation de produits locaux

10€/personne Enquête à Nestier

Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme

Contact : 05 62 99 21 30..

NESTIER Place de la Mairie

Nestier 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie

