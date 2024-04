NELL WIDMER + FALVINO + INDAL Gare Saint Sauveur Lille, vendredi 12 avril 2024.

NELL WIDMER + FALVINO + INDAL Pop Alternative – Light Rock – Blues Vendredi 12 avril, 19h30 Gare Saint Sauveur Entrée libre

//NELL WIDMER

Nell Widmer est une chanteuse de pop alternative française. Du haut de ses 22 ans, elle est déjà riche de multiples expériences musicales et compte à son actif trois projets et une dizaine de singles. Autrice et productrice, elle écrit sur des sujets aussi personnels que fédérateurs en s’entourant de compositeurs doués de la nouvelle génération. Elle commence à bâtir son univers musical en 2020 avec son premier EP « Hello » ; suivront ensuite de nombreux singles comme « La Flemme » et « Hu-mains après tout » qui apparaissent dans la BO de la série Netflix « Emily In Paris ».

En Novembre 2022, elle sort « Rémission ». Un projet de cinq titres pop aux influences RnB et Electro / House.

//FALVINO

Jimi Hendrix et Stevie Ray Vaughan ont largement influencé Rémi FALVO (musicien lillois) mais c’est l’existence bouleversante de Charles Bradley qui lui donne des ailes. Artiste de blues/soul, sa musique est la rencontre féconde entre un crooner intimiste et le rock à l’américaine. De sa voix aux graves tamisés, il nous invite à une balade en plein désert US. Pourtant c’est du côté de l’Italie (dont il est originaire), qu’il puise son inspiration.

La traversée des paysages arides de la Sardaigne en compagnie de son père, où la Méditerranée n’apparaissait à l’horizon qu’en haut d’une montagne durement franchie, ne le quittera jamais plus. Cette rage nommée « Grinta » – ou niaque en Italien – qui l’habite en permanence, baptisera le nom de son premier EP sorti en 2022. Et de la rage, il en est beaucoup question dans ses textes. Mais ses chansons évoquent aussi des valeurs dont il a hérité de sa famille mi-calabraise mi-sicilienne : la confiance, l’intégrité et la mise à nue des injustices (qu’elle émane des relations ou de la classe dirigeante). Pourtant, son rock n’en reste pas moins solaire et généreux tout comme Rémi peut l’être à la ville ou à la scène.

//INDAL

Lloyd est mort, vive INDAL ! Le trio formé des frères Alexis et Loris Perez, et du batteur Antoine Ladoué, remet les compteurs à zéro. Après 10 ans d’activité, c’est une toute autre entité qui émerge, s’éloignant un temps du format concept album caractéristique de Black Haze (2019). Déjà remarqué en ouverture de Gary Clark Jr. à L’Olympia en juin 2022, Indal présente sa totale réinvention avec son premier album Set The Night On Fire.

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Ouverte en mars 2009 à l'occasion d'Europe XXL, la Gare Saint Sauveur, autrefois gare de marchandises, a été réhabilitée par la Ville de Lille pour vous proposer tout au long de l'année événements culturels et espaces de loisirs.