NATUROSCOPE MFR GRANGES COLOMBES Rambouillet, lundi 8 juillet 2024.

NATUROSCOPE Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 8 juillet – 16 août MFR GRANGES COLOMBES 540 € (transport possible de PARIS et de différentes villes. Nous sommes à votre disposition)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-07-08T08:30:00+02:00 – 2024-07-08T23:59:00+02:00

Fin : 2024-08-16T00:00:00+02:00 – 2024-08-16T18:30:00+02:00

Notre projet découle directement de notre implantation… Pas de flonflons, de paillettes ou de grands mots, un vrai retour aux sources, un grand bol d’air et une envie : découvrir la nature en profitant de ses attraits. Pour cela, nous mettrons en place des activités Naturo “Logiques” et des activités Naturo “Sports”… Le tout avec une touche évidente d’é “COLO” réussite…

LES ACTIVITÉS :

NATURO “LOGIQUES”

– La Bergerie Nationale – Les enfants découvriront une vraie ferme pédagogique avec ses étables, sa basse-cour et bien sûr ses bergeries où naissent plus de 1000 agneaux chaque année. Et en toile de fond, le Château de Rambouillet.

– Balade Nature – Les enfants découvriront la majestueuse forêt, sa faune et sa flore. Mise en place d’ateliers ludiques : prise d’empreintes d’animaux, le monde des insectes, reconnaissance des arbres,…

– Le Château de Breteuil – Les jeunes découvriront Au cœur du parc naturel de la vallée de Chevreuse, le château de Breteuil nous accueille pour y découvrir les personnages des contes de Charles Perrault ! le parc comprend 75 hectares avec des jardins, un labyrinthe, un colombier médiéval, des aires de jeux….

NATURO “SPORTS”

– Poney – Ils nous attendent pour une aventure équestre. Au programme : soins, hippologie et monte. Le tout dans un cadre naturel.

– Olympiades du Roi – Nous voyagerons dans le temps, à l’époque des rois afin de participer à de grandes Olympiades. Il faudra faire preuve d’agilité, de ruse et d’esprit d’équipe.

– Baignades – Du sport oui… Mais de la détente, bien entendu… La piscine de Rambouillet nous accueille pour une après-midi des plus aquatiques.

EN BONUS

– Journée d’animation exceptionnelle: Nous allons organiser une fête champêtre. Danses chants et pique-nique.

– Ateliers manuels parmi : cuisine, fabrication d’objets en lien avec le milieu et notre thème…

– Grand jeu et sport collectif : tout est sur place pour une organisation des plus faciles. Selon l’engouement des jeunes.

TOP VEILLEES

un programme varié et adapté…

– Des veillées en petits groupes pour plus de convivialité…

– Des veillées tous ensemble pour plus d’intensité…

MFR GRANGES COLOMBES 5 Rue de la Grange Colombe, 78120 RAMBOUILLET Rambouillet 78120 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.compagnons.asso.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 39 73 41 41 »}, {« type »: « email », « value »: « cjh@compagnons.asso.fr »}]

séjour Colo

CJH