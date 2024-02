Natur’Games Munchhausen, samedi 14 septembre 2024.

Natur’Games Munchhausen Bas-Rhin

Vous voulez vous défouler et vous amuser entre amis ou en famille, découvrez les Natur’Games. Participez aux différentes épreuves physiques comme mentales par équipes de 6 personnes (à partir de 15 ans). Prévoyez de vieux habits salissables. Début des épreuves 14h. Les games se dérouleront tout au long de l’après-midi et seront suivies d’une remise des prix. Buvette et restauration sur place.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-14

fin : 2024-09-14

81 rue du Rhin

Munchhausen 67470 Bas-Rhin Grand Est pfuschevents@gmail.com

