Nature Sensitive Gramat, mercredi 15 mai 2024.

Nature Sensitive Gramat Lot

Martine Sezer présente son travail en une expsition de peinture écologique et Sha, artiste afhan présente Outsider art

Dans le cadre de cette exposition,

Conférence le 24 mai à 19h » Les peintures à l’eau de la préhsitoire à nos jours » Participation libre

Ateliers » Peintures naturelles samedi 18 et 25 mai de 15h à 18h Tout public

Renseignements et inscriptions 0621448355 EUR.

Début : 2024-05-15 10:00:00

fin : 2024-05-25 12:00:00

La Grange du Grand Couvent

Gramat 46500 Lot Occitanie

