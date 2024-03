Nature extrême Médiathèque Pierre-Amalric Albi, mercredi 29 mai 2024.

Nature extrême Exposition photo 29 mai – 29 juin Médiathèque Pierre-Amalric Visites commentées sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-29T10:00:00+02:00 – 2024-05-29T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-29T10:00:00+02:00 – 2024-06-29T18:00:00+02:00

Voyages aux pôles avec Jean-Louis Etienne

Exposition photo en lien avec la thématique « Nature sauvage »

Par Serge Nègre, photographe spécialiste de la prise de vue aérienne par cerf-volant.

Bienvenue aux pôles, où règnent en maîtres le silence et la glace, et où l’homme ne s’est aventuré que lors de rares et périlleuses expéditions. Milieux hostiles par excellence, ces territoires quasiment vierges de toute présence humaine répondent parfaitement à la définition de « nature sauvage ». Mais bien que situés aux antipodes, ils subissent aujourd’hui l’influence de l’homme, notamment la pollution et le réchauffement climatique.

Les trois expéditions menées par Jean- Louis Etienne à bord de l’Antarctica et du Polar Observer, de 1993 à 2002, au pôle Nord et au pôle Sud, photographiées par Serge Nègre, découvrent un monde dont la beauté à couper le souffle n’a d’égale que sa fragilité. Ces prises de vue ont valeur de témoignage, et constituent un véritable plaidoyer pour la protection de la planète.

Visites commentées (1h) :

– Samedi 15 juin à 14h30

– Samedi 15 juin à 16h

Tout public à partir de 8 ans.

Médiathèque Pierre-Amalric 30 avenue de Gaulle, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie 05 63 76 06 10 https://mediatheques.grand-albigeois.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 76 06 10 »}] Lundi : 13h-18h

Mardi : 13h-18h

Mercredi : 10h-18h

Jeudi : 13h-18h

Vendredi : 10h-18h

Samedi : 10h-18h Entrée libre et gratuite

© Serge Nègre