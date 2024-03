Nature en Fête 2024 Parc de Port Breton Dinard, dimanche 5 mai 2024.

Nature en Fête 2024 Parc de Port Breton Dinard Ille-et-Vilaine

La commune de Dinard organise le salon Nature en Fête le samedi 4 et le dimanche 5 mai 2024 dans le parc de Port-Breton.

Cette manifestation rassemble des exposants autour des métiers et activités liés à la nature et à l’environnement

pépiniéristes, fleuristes, professionnels des parcs et jardins, mobiliers de jardin, artisans, arts de la nature, acteurs de

l’environnement et du développement durable, producteurs de produits du terroir… Elle s’articule autour de villages thématiques permettant aux professionnels présents de partager leur savoir-faire, de

transmettre leurs conseils et de vendre leurs productions.

Samedi 4 Mai 12h-19h

Dimanche 5 Mai 10h-19h

Parc de Port Breton .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Parc de Port Breton 2, rue de l’Isle Celée

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Nature en Fête 2024 Dinard a été mis à jour le 2024-03-04 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme