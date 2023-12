Dinosaures: Narbonne accueille le Musée Éphémère® Narbonne Arena Narbonne, 7 septembre 2024, Narbonne.

Dinosaures: Narbonne accueille le Musée Éphémère® 7 et 8 septembre 2024 Narbonne Arena Tarif unique 10€ à partir de 2 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-07T10:00:00+02:00 – 2024-09-07T18:00:00+02:00

Fin : 2024-09-08T10:00:00+02:00 – 2024-09-08T18:00:00+02:00

Dans un monde oublié par le temps, à l’ombre d’un volcan grondant, se cache un spectacle éblouissant, terrifiant, mais tout simplement à couper le souffle : le Musée Éphémère®.

Alors que la lave s’illumine et s’élève vers le ciel, créant une toile de fond apocalyptique, un ancien rêve s’éveille : les dinosaures, majestueux, déambulent de nouveau sur la terre, ressuscités par le pouvoir de la technologie animatronique.

Ils marchent fièrement, dominants, leur présence est si puissante qu’ils semblent quitter l’affiche pour entrer dans notre monde.

Leurs yeux, des perles ancestrales, vous fixent, et vous vous sentez tout petit. Ils avancent, imperturbables, sur un terrain instable, déterminés à faire entendre leur rugissement à l’univers une fois de plus.

Ce n’est pas une simple exposition, c’est un voyage à travers le temps, un appel aux curieux, aux passionnés, aux rêveurs.

Un défi lancé aux plus audacieux d’entre nous pour marcher parmi les titans de l’histoire de la Terre, dans une danse d’émerveillement et de frisson.

La lave gronde, le volcan explose, mais rien ne saurait perturber ces géants animatroniques : Ils sont les maîtres incontestés de leur monde, un monde que nous ne pouvons qu’effleurer du bout des doigts à travers l’écran du Musée Éphémère®.

Préparez-vous à une expérience sans précédent, où l’éternité rencontre l’éphémère, où la science défie la nature, où l’histoire des dinosaures reprend vie.

Embrassez votre courage, laissez-vous emporter par l’émerveillement, et pénétrez dans ce spectacle d’un autre temps.

Le Musée Éphémère® et ses 100 créatures vous attendent, oserez-vous franchir le pas ?

Teaser

dinosaures

dinomusee.com