Sanseverino Hommage A Beranger Vol 2 SALLE PAUL FORT, 23 mai 2024, NANTES.

Sanseverino Hommage A Beranger Vol 2 SALLE PAUL FORT. Un spectacle à la date du 2024-05-23 à 20:30 (2024-05-23 au ). Tarif : 28.0 à 28.0 euros.

LIC BA / 2- PLATESV-R-2021-012652 Tel un chanteur folk contestataire des années 1960, Sanseverino débarque avec rien de plus qu’une guitare, un micro… et beaucoup de messages à faire passer. Tous signés François Béranger. On le savait fan de Django (Reinhardt), on a vite compris qu’il appréciait aussi beaucoup Béber (Béranger). Dès son premier album, Sanseverino reprenait, entre deux jazz manouches, un titre du maître de la chanson contestataire, avec lequel il se liait même d’amitié. Une relation aussi évidente qu’elle fut courte, l’artiste disparaissant quelques mois plus tard. Cela valait bien un hommage. Et même un double hommage puisque Sanseverino sort en quelques années son deuxième disque de reprises de Béranger. L’occasion de redécouvrir l’œuvre pas si connue du chanteur libertaire, et par la même occasion un Sanseverino inédit : au jeu de guitare beaucoup plus blues que swing. Sanseverino : chant et guitare PMR : les personnes nécessitant un placement spécifique sont invitées à se signaler lors de leur réservation afin que leur accès à la salle puisse être possible et organisé au mieux. Merci de nous contacter au 02 51 72 10 10

Votre billet est ici

SALLE PAUL FORT NANTES 9 rue Basse Porte Loire-Atlantique

28.0

EUR28.0.

