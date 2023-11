Lucas Santtana SALLE PAUL FORT, 11 avril 2024, NANTES.

Lucas Santtana SALLE PAUL FORT. Un spectacle à la date du 2024-04-11 à 20:30 (2024-04-11 au ). Tarif : 23.9 à 23.9 euros.

LIC BA / 2- PLATESV-R-2021-012652 Entre musique brésilienne, jazz et touches d’électronique, Lucas Santtana nous emmène au paradis (O Paraíso) dans son nouvel album. Servi par une voix délicate mais certainement pas inoffensive. Certains veulent partir sur Mars, d’autres (les mêmes) ne jurent que par les intelligences artificielles. Lucas Santtana n’est clairement pas de ceux-là. « O Paraiso jà é aqui », (« Le paradis est déjà ici »), nous prévient-il dans son 9e album. Et il y a effectivement quelque chose de sublime dans la musique du Brésilien. De profondément humain, ancré dans la terre de ses aînés Gilberto Gil, Caetano Veloso ou Tom Zé (d’ailleurs oncle de l’artiste). La terre, Lucas Santtana nous enjoint justement à en prendre soin avec des chansons qui, sous des abords suaves, n’en demeurent pas moins porteuses d’un profond engagement.Lucas Santtana – chant et guitareJames Muller – percussionsCaetano Malta – basse / claviers / machines.Mathilde Tirard – ingénieure du sonEn co-production avec Le Pannonica PMR : les personnes nécessitant un placement spécifique sont invitées à se signaler lors de leur réservation afin que leur accès à la salle puisse être possible et organisé au mieux. Merci de nous contacter au 02 51 72 10 10

SALLE PAUL FORT NANTES 9 rue Basse Porte Loire-Atlantique

23.9

EUR23.9.

