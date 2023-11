Stuck in the Sound + Première Partie LE FERRAILLEUR, 18 avril 2024, NANTES.

Stuck in the Sound + Première Partie LE FERRAILLEUR. Un spectacle à la date du 2024-04-18 à 20:00 (2024-04-02 au ). Tarif : 25.3 à 25.3 euros.

C’est lorsque le titre « Let’s Go » explose en France et à l’étranger que l’histoire des Stuck In The Sound se fait mémorable. Aujourd’hui, après 5 années de rétrospection et 280 millions de streams au compteur, le groupe revient pour nous livrer un sixième album, très attendu des deux côtés de l’Atlantique. Pour la première fois de leur carrière, ils ont fait appel au jeune prodige anglais Ash Workman, connu pour la réalisation des meilleurs disques de Metronomy. Ce double album, aussi riche qu’exigeant, conserve une signature ‘alternative’ en se défaisant de l’étiquette rock. 16 Dreams a Minute est une affaire de rupture, à l’image de notre époque. Stuck In The Sound

Votre billet est ici

LE FERRAILLEUR NANTES HANGAR À BANANES,QUAI DES ANTILLES Loire-Atlantique

25.3

EUR25.3.

Votre billet est ici