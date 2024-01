SPECTACLE GRAND DUC Théâtre de la manufacture Nancy, mardi 16 avril 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-04-16 20:00:00

fin : 2024-04-19 23:59:00

Entre théâtre, sciences et poésie, embarquez dans une fabuleuse odyssée et découvrez la nature et le vivant autrement¿!

Après « Pister les créatures fabuleuses » (saison 21/22), Pauline Ringeade et la compagnie l’imaginarium poursuivent leurs recherches et expérimentations sur notre rapport au vivant. Ce spectacle hybride mêle récits intimes, perspectives historiques et scientifiques, expériences sensibles, le tout dans une authentique symphonie polyphonique. Tout part du son, du bruit, du chant, celui des oiseaux, des chauves-souris et des humains aussi. Seule sur scène, la musicienne et comédienne Claire Rappin nous guide à travers un étonnant jardin-théâtre baigné d’une atmosphère enchanteresse.

Laissez-vous surprendre par une nature que vous pensiez connaître et qui regorge pourtant de milliers de trésors insoupçonnés. Imperceptiblement, vos sens se métamorphosent, se délestent de leurs a priori pour mieux sentir et ressentir l’immédiate poésie du vivant. Une expérience sensorielle et essentielle.

A partir de 14 ansTout public

22 EUR.

Théâtre de la manufacture 10 rue baron louis

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



