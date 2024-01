Atelier Pixel Art Nançay, vendredi 1 mars 2024.

Atelier Pixel Art Nançay Cher

Début : 2024-03-01 15:30:00

fin : 2024-03-01

Aidez vos enfants à développer leur créativité et leurs savoirs !

Au programme découverte ludique de l’astronomie, présentation des techniques du Pixel Art et création avec des briques Lego. Robot, fusée, paysage lunaire, tout est possible avec un peu de pratique et d’imagination !

Une collation est proposée aux enfants à la fin de l’animation. Réservation obligatoire.

Votre billet d’entrée vous permet d’accéder aux autres activités proposées lors de cette journée d’animation (en supplément).

15 EUR.

Pôle des Etoiles

Nançay 18330 Cher Centre-Val de Loire contact@poledesetoiles.fr



