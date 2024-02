Nananère Compagnie Attends La Chapelle-Saint-Luc, mercredi 24 avril 2024.

Direction artistique Lola Heude, Mise en scène collective Ami Hattab, Lola Heude, Santiago Baculima et Fabrice Provansal, Avec Lola Heude, Santiago Baculima et Fabrice Provansal, Création sonore Marc Pujol, Création lumière Damien Valade, Production Compagnie Attends, Coproductions et soutiens à la création Adami déclencheur 2022, Le Vaisseau / Fabrique artistique au Centre de réadaptation de Coubert, La Sacem et la culture avec La Copie Privée, Paysages Humains et la Cie Pascal Rousseau, Accueils en résidence Le Vaisseau Coubert (77), TEC Théâtre Coluche ville de Plaisir (78), TLM de Meaux (77), Pôle en Scènes de Bron (69), Espace Sorano ville de Vincennes (94), Espace Atrium de Vergt (24).

Nana, une jeune fille curieuse et virevoltante, en proie à des émotions fortes qu’elle n’arrive pas toujours à bien maîtriser. Elle est la disciple de Yukita, un chaman farfelu qui vit dans la montagne. Au cours d’un parcours initiatique empli de magie, elle apprendra au cours de ses aventures et de sa lutte intérieure à arriver à se contrôler.

La sensibilité est une force, les émotions une richesse… Nana et Yukita nous montrent qu’il suffit de savoir les apprivoiser.

À travers l’initiation de Nana, nous voyageons entre deux mondes, dans un univers bucolique et fantastique teinté d’humour, mêlant les disciplines du clown et de la magie nouvelle.

Un univers poétique et solaire, tendre et drôle, pour voir la sensibilité comme une force et les émotions comme une richesse. Cultur’in the city

