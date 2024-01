VISITE DU MOULIN A 6 AILES DE NAILLOUX ET ATELIER PAIN MOULIN A SIX AILES Nailloux, mardi 20 février 2024.

VISITE DU MOULIN A 6 AILES DE NAILLOUX ET ATELIER PAIN MOULIN A SIX AILES Nailloux Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 16:00:00

fin : 2024-02-20 17:00:00

Perché sur une colline, dominant Nailloux Outlet Village, ce moulin rouge attirera à coup sûr votre attention. En famille, ne manquez pas sa visite qui a lieu tous les vendredis pendant les vacances scolaires ! Un moment convivial qui restera dans les mémoires des petits comme des grands…

Le moulin à six ailes de Nailloux vous ouvre ses portes afin d’y découvrir la grande tradition meunière en Lauragais. Vous y trouverez réponse à toutes vos questions sur le fonctionnement des moulins, et vous laisserez conter leurs légendes.

Vous mettrez également la main à la pâte en façonnant votre petit pain, que vous pourrez déguster tout chaud à la fin de la visite.

INSCRIPTION PRÉALABLE OBLIGATOIRE

Environ une heure d’animation !

5€ par personne

Gratuit – 3 ans

5 EUR.

MOULIN A SIX AILES Le Gril

Nailloux 31560 Haute-Garonne Occitanie accueil@lauragaistourisme.fr



L’événement VISITE DU MOULIN A 6 AILES DE NAILLOUX ET ATELIER PAIN Nailloux a été mis à jour le 2024-01-19 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE