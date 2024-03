Mytho château Château de Pau Pau, vendredi 19 avril 2024.

Découvre autrement le musée et ses collections ! Choisis une carte et retrouve dans les salles du château l’œuvre qu’elle représente. Tu as 60 minutes pour découvrir pourquoi la mythologie intéresse tant les rois de France. Entre rois et héros antiques tu dois trouver ta place, mais attention Chronos, le maître du temps, te surveille ! Tranche d’âge: + de 11 ans La présence d’un adulte n’est pas obligatoire 9.5 9.5 EUR.

2024-04-19 15:45:00

Début : 2024-04-19 15:45:00

fin : 2024-04-19

Château de Pau 2 Rue du Château

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

