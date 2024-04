Mysterium le grimoire magique Bourges, mercredi 24 avril 2024.

Mysterium le grimoire magique Bourges Cher

« Mysterium le grimoire magique » est le nouveau spectacle de Raoul Gibault Medrano qui arrive à Bourges.

Si vous êtes fan de magie et de cirque n’hésitez plus et venez apprécier et admirer ce nouveau spectacle. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-04-25

Esplanade du Prado

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire contact@circaproductions.fr

L’événement Mysterium le grimoire magique Bourges a été mis à jour le 2024-04-05 par OT BOURGES