Mystères nocturnes en forêt Rue des Paroisses La Coquille, vendredi 14 juin 2024.

Dans le cadre des Nuit des forêts.

Lors d’une balade de 2 km à travers des boisements très différents, venez écouter, ressentir et découvrir la forêt et les arbres sous un nouvel angle. Entre écoute de la faune sauvage, découverte de la sylviculture et initiation à la sylvothérapie, venez vivre l’expérience de la forêt la nuit !

Prévoir une tenue adaptée à une balade nocturne en forêt.

A partir de 7 ans.

En partenariat avec le Domaine du bonheur.

Animé par le Parc.

Inscription avant le 12 juin. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-14 20:00:00

fin : 2024-06-14 22:30:00

La Coquille 24450 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

