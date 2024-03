Musique Magique Festival: Sarah Maï / Guido Möbius / gmf Brasserie Communale Marseille, samedi 20 avril 2024.

Musique Magique Festival: Sarah Maï / Guido Möbius / gmf ♫♫♫ Samedi 20 avril, 20h00 Brasserie Communale Entrée libre

Nous sommes très fières de vous dévoiler aujourd’hui la folle programmation de ce 3eme évènement du festival Musique Magique!

Notre cher gmf (marseille) ouvrira le bal en DJset puis les artistes Guido Möbius (Berlin) et Sarah Maï (Rennes) joueront leurs concerts live chacun.e pour la première fois à Marseille !

Les propositions sonores de ces 3 artistes sont totalement complémentaires, merci d’arriver à l’heure pour profiter de l’ensemble du plateau

Quelques mots sur Sarah Maï :

Sarah Maï (musique de chambre), chante ses états d’âme depuis sa chambre sur son synthétiseur, et donne des nouvelles en chanson en guise de cartes postales.

Ecouter : https://sarah-mai.bandcamp.com/album/que-la-mer

Quelques mots sur Guido Möbius :

Sur scène, Guido Möbius est entouré de ses unités d’effets connectées en série qu’il contrôle comme s’il était en transe. Chaque étape de la création de sa musique est publique : lorsque Möbius actionne l’une de ses pédales, le public est témoin de ce processus et de son résultat. Rien n’est mystérieusement conçu derrière les écrans d’ordinateurs portables. La musique de Möbius se déroule sous les yeux (et les oreilles) de son public. C’est ce qui explique en grande partie la fascination de ses performances. L’autre partie (et peut-être même la plus grande) résulte des tournures que prend sa musique, qui ne manque jamais de surprendre le public.

Dans ses sets live, Möbius crée des liens délicats entre l’expérimentation, la techno artisanale, le funk, les motifs polyrythmiques, l’acide, les bruits étranges et la musique gospel. Les passages méthodiquement préparés et l’improvisation se combinent en un ensemble cohérent, et Möbius traite de l’énergie à la volée. Les échecs et les redémarrages sont des compagnons constants et des sources d’inspiration. Par moments, Möbius empile des boucles de sons de voix, de trompette ou de guitare dans un puissant bourdon dont la gravité est brusquement interrompue par un rythme entraînant ou un chœur gospel. C’est différent à chaque fois.

Ecouter / Regarder : https://www.youtube.com/watch?v=Uv4H5w115_c&t=706s

https://www.youtube.com/watch?v=N3z48KzJxKk

Quelques mots sur gmf :

DJ basé à Marseille, co-fondateur de Styx & membre de Métaphore Collectif, guerre maladie famine s’est forgé depuis 4 ans une présence durable sur la scène musicale électronique, aussi bien en club que sur Soundcloud – où il s’attelle à la curation de sa série de mixes ‘Cringe Therapy’.

Via des sonorités et rythmiques puisant dans la musique latine, le breakcore ou encore le Bmore/philly/jerseyclub agrémentées de références à un prisme culturel post-internet, il dresse à travers ses propositions musicales le portrait d’une identité collective fragmentée, aussi consciente qu’émouvante.

Son engagement dans l’implantation d’un rapport à la musique dépassant la consommation sonore passive l’a mené à être remarqué à l’international – du Norberg Festival en Suède aux soirées Isengard x Promesses à Bruxelles, en passant par la série de mix ‘Hard Dance’ de Boiler Room ou celle du label berlinois Pan sur NTS.

Tissant des liens encore inexploités entre genres et interrogations personnelles, guerre maladie famine entraîne son auditoire dans une quête fédératrice : créer un moment d’ouverture à des cultures inconnues, au sein duquel se retrouver pour danser et célébrer dans l’espace du club la naissance d’interstices sonores inattendus et d’outils de compréhension de l’Autre.

gmf mix : https://on.soundcloud.com/Y7fp7Nsa5EXZJtbK7

gmf remix : https://on.soundcloud.com/Pauyf9URF8aWBcSSA

Infos cruciales et pratiques :

L’entrée est gratuite !

https://www.facebook.com/DashaetSashaMusiqueMagique

https://www.instagram.com/musique.magique.festival/

Quelqu’un.e ou quelque chose vous dérange pendant la soirée ? N’hésitez pas à venir en faire part aux équipes du bar, de Musique Magique ou de la sécurité et nous ferons tout notre possible pour régler le problème et que vous passiez la meilleure soirée possible

Merci à @unpeupress pour le graphisme et à @DASHAETDASHA pour les illustrations

Vous voulez soutenir Musique Magique ?

C’est très simple, cliquez sur « participe », invitez vos ami.e.s et partagez nos événements, c’est rien pour vous, c’est tout pour nous !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@musique.magique.festival) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/408286227_2214054255593041_2780220517686088264_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=v_lYg6wA3ygAX_OnFuU&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDeDy1ocswkXdeFUcQXC087Bhtac63Cp4HXDMBCrfZbaQ&oe=66075F4E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/musique.magique.festival/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/musique.magique.festival/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]