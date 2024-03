Musique Magique: Dua Lity / Geo Balasta / Soma Marseille, jeudi 18 avril 2024.

Musique Magique: Dua Lity / Geo Balasta / ♫♫♫ Jeudi 18 avril, 21h00 Soma Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-18T21:00:00+02:00 – 2024-04-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-18T21:00:00+02:00 – 2024-04-18T23:59:00+02:00

Nous voila cette année de retour chez nos super copines du Soma avec un line up bien énergique et de qualité (comme tjr) !

Vous aurez cette année l’occasion d’y (re)découvrir l’excellente Dua Lity en DJset ainsi que Geo Balasta en live !

La bière spéciale de Musique Magique brassée par nos copains des 9 salopards sera disponible au bar, on espère qu’elle vous plaira

Quelques mots sur Dua Lity :

Dua Lity is a producer, visual artist and DJ based in Marseille – France. She builds a sonic avatar from a dystopian outlook and personal experiences. Her DJ sets is an amalgam of obscur core whereas her productions explore an intimate world thanks to deconstructed and ambient music. Her Monthly «END OF LOVE» show reflects the artist’s constant quest for catharsis.

Voir/écouter Dua Lity : https://www.youtube.com/watch?v=nUHKvt27t6w&list=LL…

Quelques mots sur Geo Balasta :

« Tu es seul, face aux montagnes découpées et froides. Il n’y a juste rien d’autre que ça autour de toi, à perte de vue. Et toi, tu n’es rien d’autre qu’un tout petit point, perdu au milieu de ce relief intense, hostile et entraînant. Maintenant, tu traduis cet horizon en un encéphalogramme géant : au milieu des vagues blanches et vides, tu vois bien qu’il y a tout de même un tout petit point, un minuscule pic de chaleur. Ce petit rien, vibrant et battant, c’est toi. »

La musique est un cri qui vient de l’intérieur. Geo Balasta le sait.

Dans les rythmes magmatiques, les structures métalliques se plissent de frissons acides et d’ondulations riantes.

Tout pour la fête et l’introspection

Voir/écouter Geo Balasta :

https://www.youtube.com/watch?v=c204fK0a8hs

Infos cruciales et pratiques :

L’entrée est gratuite !

https://www.facebook.com/DashaetSashaMusiqueMagique

https://www.instagram.com/musique.magique.festival/

Quelqu’un.e ou quelque chose vous dérange pendant la soirée ? N’hésitez pas à venir en faire part aux équipes du bar, de Musique Magique ou de la sécurité et nous ferons tout notre possible pour régler le problème et que vous passiez la meilleure soirée possible

Merci à @unpeupress pour le graphisme et à @DASHAETDASHA pour les illustrations

Vous voulez soutenir Musique Magique ?

C’est très simple, cliquez sur « participe », invitez vos ami.e.s et partagez nos événements, c’est rien pour vous, c’est tout pour nous !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Soma 55 cours julien, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Hu00d6R BERLIN », « cache_age »: 86400, « description »: « Discover Track IDs, enter the live chat and learn more about your favorite artists by visiting our website: https://hoer.live/.nnKeep the comment section respectful. Any form of hate speech is not welcome. If you do not comply with our policy, your comment will be deleted, and you will be removed from the channel. », « type »: « video », « title »: « Metaphore Collectif – Dua Lity | Hu00d6R – October 19 / 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/nUHKvt27t6w/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=nUHKvt27t6w », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCmfF7JZv26UUKyRedViGIlw », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=nUHKvt27t6w&list=LL »}, {« data »: {« author »: « sal de fu00eate », « cache_age »: 86400, « description »: « Released on November 13th, 2021 on Sal de Fu00eate.nhttps://saldefete.bandcamp.com/album/paradoxanhttps://soundcloud.com/saldefete/sets/paradoxa-ep-1nnMusic:nud835udddaud835uddf2ud835uddfc ud835uddd5ud835uddeeud835uddf9ud835uddeeud835ude00ud835ude01ud835uddeenhttps://soundcloud.com/geobalastanhttps://www.instagram.com/geobalasta/nhttps://www.facebook.com/geobalastonnVideo:nud835udddaud835uddeeud835ude00ud835uddfdud835uddeeud835uddffud835uddf1 ud835udddbud835uddf2ud835uddffud835ude00 & ud835udde0ud835uddf6ud835uddf5ud835uddeeud835uddf6u0308ud835uddf9 ud835udde1ud835uddf6ud835uddfbud835uddfcud835ude03nhttps://www.instagram.com/gaspard_hers/nhttps://www.instagram.com/flegmajoe/nnMastering:nud835udddfud835ude02ud835uddf0ud835uddf6ud835uddf2ud835uddfb ud835uddd7ud835uddeeud835uddf9ud835uddf9’ud835uddd4ud835uddf4ud835uddf9ud835uddf6ud835uddfc / ud835udde3ud835uddffud835uddf6ud835uddfaud835uddeeud835ude01ud835uddf2 ud835uddd4ud835ude02ud835uddf1ud835uddf6ud835uddfc nhttps://www.instagram.com/luhjedallage/nnTitle design:nud835uddddud835uddf2ud835uddeeud835uddfbud835uddfbud835uddf2 ud835udddaud835uddf6ud835uddf9ud835uddefud835uddf2ud835uddffud835ude01nhttps://www.instagram.com/janomax/nnDrawings:nud835uddedud835uddf2ud835uddfb ud835uddd7ud835uddf2ud835uddf2ud835uddffud835uddf2nhttps://www.instagram.com/le_zen_deer/nnFont: nud835udde7ud835uddf2ud835ude00ud835ude01ud835ude02ud835uddf2 ud835uddefud835ude06 ud835uddd5ud835uddeeud835ude03ud835uddfc ud835udddbud835uddf2ud835uddfbud835uddf1ud835uddffud835uddf6ud835uddf0ud835uddf8ud835ude05 », « type »: « video », « title »: « Geo Balasta – Paradoxa », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/c204fK0a8hs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=c204fK0a8hs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC0aYQozM8DsdRUPGrRZhubA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=c204fK0a8hs »}, {« link »: « https://www.facebook.com/DashaetSashaMusiqueMagique »}, {« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 100, « description »: « Instagram photos and videos », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Instagram (@musique.magique.festival) », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/408286227_2214054255593041_2780220517686088264_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100&_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=3fd06f&_nc_ohc=v_lYg6wA3ygAX_OnFuU&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&oh=00_AfDeDy1ocswkXdeFUcQXC087Bhtac63Cp4HXDMBCrfZbaQ&oe=66075F4E », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/musique.magique.festival/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100}, « link »: « https://www.instagram.com/musique.magique.festival/ »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]