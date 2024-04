Musique Lougarouve Espace Philippe Auguste Vernon, dimanche 5 mai 2024.

Musique Lougarouve Espace Philippe Auguste Vernon Eure

En novembre 2020, Anne Sylvestre s’est éclipsée malgré de nombreux projets et un public toujours amoureux et fidèle.

À travers vingt chansons de son répertoire adulte, Nathalie Miravette, sa pianiste-arrangeuse, ainsi que Raphaelle Saudinos et Isabelle Turschwell, comédiennes-chanteuses racontent toutes les nuances du féminin. Un piano, trois voix, des solos, des duos, des trios, pour garder son œuvre vivante, vous donner le plaisir de la découvrir ou de la redécouvrir.

On se laisserait traverser par son œuvre foisonnante… On rêverait d’un spectacle profond et drôle pour lui être fidèle. On voudrait tout chanter, mais faudrait choisir… Alors, on parlerait des gens… de Ceux qui doutent , et de tous les autres… Raphaëlle Saudinos

AVEC Nathalie Miravette, Raphaëlle Saudinos et Isabelle Turschwell

MISE EN SCÈNE COLLECTIVE SOUS LE REGARD DE Véronique Vella de la Comédie Française

CONSTRUCTION DÉCORS Emma Alizarine

En novembre 2020, Anne Sylvestre s’est éclipsée malgré de nombreux projets et un public toujours amoureux et fidèle.

À travers vingt chansons de son répertoire adulte, Nathalie Miravette, sa pianiste-arrangeuse, ainsi que Raphaelle Saudinos et Isabelle Turschwell, comédiennes-chanteuses racontent toutes les nuances du féminin. Un piano, trois voix, des solos, des duos, des trios, pour garder son œuvre vivante, vous donner le plaisir de la découvrir ou de la redécouvrir.

On se laisserait traverser par son œuvre foisonnante… On rêverait d’un spectacle profond et drôle pour lui être fidèle. On voudrait tout chanter, mais faudrait choisir… Alors, on parlerait des gens… de Ceux qui doutent , et de tous les autres… Raphaëlle Saudinos

AVEC Nathalie Miravette, Raphaëlle Saudinos et Isabelle Turschwell

MISE EN SCÈNE COLLECTIVE SOUS LE REGARD DE Véronique Vella de la Comédie Française

CONSTRUCTION DÉCORS Emma Alizarine .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 16:00:00

fin : 2024-05-05

Espace Philippe Auguste 12 Avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Musique Lougarouve Vernon a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération